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صادرات العراق إلى أمريكا تتراجع.. هل تُشير الأرقام إلى أزمة اقتصادية قادمة؟
اقتصاد
2025-08-06 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
229 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أظهرت البيانات الكمركية الصادرة عن
الولايات المتحدة الأمريكية
تراجعًا ملحوظًا في قيمة صادراتها إلى
العراق
خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالنصفين الأول والثاني من عام 2024، بحسب الخبير الاقتصادي
منار العبيدي
.
ويقول
العبيدي
في منشور تابعته
السومرية نيوز
، ان قيمة الصادرات الأمريكية إلى
العراق
بلغت 760 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 817 مليون دولار في النصف الثاني من 2024، و854 مليون دولار في النصف الأول من العام نفسه.
وسُجل انخفاض كبير في صادرات السيارات، الأجهزة الكهربائية، الفواكه، المكسرات، المنتجات الغذائية المُحضرة، واللحوم، في حين ارتفعت صادرات الحبوب، المنتجات الصيدلانية، والوقود والمشتقات النفطية.
في المقابل، تراجعت صادرات العراق إلى
الولايات المتحدة
– والتي يشكل النفط الخام الحصة الأكبر منها – بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من 2024، وبنسبة 24% مقارنة بالنصف الثاني من 2024، حيث بلغت 3.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2024، و3.9 مليار دولار في النصف الثاني من 2024.
وبذلك – بحسب العبيدي - بلغ حجم التبادل التجاري المباشر بين البلدين 3.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من 2024 الذي سجل 4.5 مليار دولار، وبنسبة 20% مقارنة بالنصف الثاني من 2024 الذي بلغ 4.7 مليار دولار.
ورغم التراجع، لا يزال
الميزان
التجاري يميل لصالح العراق، بفائض قدره 2.4 مليار دولار، إلا أن هذا الفائض انخفض بنسبة 18% مقارنة بالنصف الأول من 2024 (2.8 مليار دولار)، وبنسبة 30% عن النصف الثاني من 2024 (3 مليار دولار).
وتُعد السيارات ومعدات النقل من أكثر السلع تضررًا، إذ تشكل السيارات وحدها أكثر من 25% من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى العراق. وقد تراجعت صادرات السيارات الأمريكية إلى العراق من 268 مليون دولار في النصف الأول من 2024، و244 مليون دولار في النصف الثاني من 2024، لتصل إلى 197 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025، وفقا للعبيدي.
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