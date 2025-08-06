النفط يتعافى.. الأسعار ترتفع وخام برنت يلامس 69 دولاراً

وصعدت (1.13) دولار ما يعادل (1.67%) عند (68.77) دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي (1.16) دولار متا يعادل (1.78%) عند (66.32) دولارًا للبرميل.وانخفض كلا الخامين بما يزيد على دولار أمس الثلاثاء، مسجلَين أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية ومتكبدَين خسائر لرابع جلسة.