أسواق الذهب في بغداد تسجل استقراراً بأسعار اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق الجملة (شارع النهر)سجلت التعاملات في أسواق الجملة بمركز العاصمة الأسعار الآتية للمثقال الواحد:الذهب الأجنبي (الخليجي، التركي، الأوروبي) عيار 21:سعر البيع: 970 ألف دينار.سعر الشراء: 966 ألف دينار.الذهب العراقي عيار 21:سعر البيع: 940 ألف دينار.سعر الشراء: 936 ألف دينار.أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)شهدت محال بيع الذهب بالمفرد تداولات ضمن هوامش سعرية محددة:الذهب الخليجي عيار 21: تراوح سعر البيع للمثقال الواحد بين 970 و980 ألف دينار.الذهب العراقي عيار 21: تراوح سعر البيع للمثقال الواحد بين 940 و 950 ألف دينار.