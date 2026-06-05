عالميا.. الذهب يواصل الانخفاض مع ترقب المفاوضات الامريكية- الايرانية





نيوز- اقتصاد



سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا، اليوم الجمعة، وتتجه لخسارة أسبوعية بعدما قلصت توترات الشرق الأوسط من ​آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين ‌وإيران، وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة.





وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4462.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينتش. وانخفض بنحو 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 4489 دولاراً، وفقا لوكالة "رويترز".