العبودي: الحكومة ملتزمة بتأمين رواتب الموظفين والوضع المالي مستقر

رئيس الوزراء تبنى حصر السلاح بيد الدولة خلال سقف زمني محدد

وقال العبودي في مؤتمر صحفي حضرته ، ان "اعداد موازنة لعام ٢٠٢٦ او الذهاب لاعداد موازنة ٢٠٢٧ متروك لوزارة المالية "، مشير الى ان "الحكومة قررت المضي بصياغة موازنة برامج بالتعاون مع واللجنة المالية النيابية بهدف تحسين سياسية الانفاق".وتابع، ان "زيارة الى تتضمن ملفات اساسية وفي صدارتها الجانب الاقتصادي"، لافتا الى ان " الحكومة تدير التزاماتها وفق حزمة اجراءات مدروسة في ظل الظروف الامنية والاقتصادية".وأضاف، ان " الحكومة تتطلع الى استكمال الكابينة واذا اكتملت حلقات التوافق السياسي سيكون حسم هذا الملف قريبا"، مردفا انه "".