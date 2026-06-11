البنك الدولي: إغلاق هرمز أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة

وقال البنك، أن "إغلاق أدى إلى اضطراب شديد في أسواق الطاقة".ويشهد الشرق الأوسط على مدى الشهور الثلاثة الماضية اضطرابات اقتصادية وعسكرية، بسبب الحرب القائمة بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية اغلاق مضيق هرمز بشكل كامل الى اشعار اخر بسبب ما وصفته بالانتهاكات الامريكية لوقف اطلاق النار.