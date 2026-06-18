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بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الصرف في العراق
اقتصاد
2026-06-18 | 03:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 18 حزيران 2026.
سعر البيع 155000 ديناراً مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 154500 دينارا مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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