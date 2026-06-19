عالميا.. أسعار النفط تعاود الارتفاع

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع ، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في . وأرجع هذا القرار إلى "اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة" للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.غير أن موقع "أكسيوس" كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت استمرار الهجمات الإسرائيلية على ، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.