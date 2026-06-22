انخفاض اسعار النفط مع ترقب المفاوضات الامريكية ـ الإيرانية

وجاء ذلك بعد اختتام المحادثات بين وإيران في ، إذ أعلنت أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة لخام " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.9% إلى 79.05 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" للشهر نفسه 0.73% إلى 75.03 دولار للبرميل.وذكر الوسطاء أن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران اختتموا جولتهم الأولى من المحادثات في سويسرا اليوم الاثنين. وبدأت المحادثات أمس الأحد بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل الماضي لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.وقال ‌إن ⁠بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في .