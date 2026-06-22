العراق يترقب انتعاشاً اقتصادياً عبر استقرار الملاحة في مضيق هرمز

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالصور.. أسود الرافدين ينهون آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة فرنسا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يترقب انتعاشاً اقتصادياً عبر استقرار الملاحة في مضيق هرمز

اقتصاد

2026-06-22 | 04:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يترقب انتعاشاً اقتصادياً عبر استقرار الملاحة في مضيق هرمز
134 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

يعول العراق على أن يؤدي فتح مضيق هرمز واستقرار حركة الملاحة فيه إلى إنعاش اقتصاده وضمان انسيابية صادرات النفط الخام التي تشكل أكثر من 85 بالمئة من إيرادات الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة ويبعد البلاد عن شبح الأزمات المالية وتذبذب أسعار الصرف المرتبطة بتراجع تدفق العملات الأجنبية.

ويرى خبراء أن هذا التطور سيؤمن السيولة المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي والمشاريع الاستثمارية، كما سيساعد البنك المركزي العراقي على الحفاظ على احتياطيات كافية من العملات الأجنبية تضمن استقرار سعر صرف الدينار وتمويل استيراد السلع الأساسية والغذائية دون عوائق.

تفاوت حجم المكاسب
وفي هذا الشأن، أفاد مستشار شؤون الطاقة، فلاح العامري، بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمراره، من المرجح أن تكون له آثار اقتصادية إيجابية على المستويين العالمي والإقليمي، مع تفاوت حجم المكاسب الاقتصادية بين الدول، لافتاً إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن الأسواق بدأت تتفاعل بانخفاض أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم حالة عدم اليقين.

وأضاف العامري، أن من تأثيرات الاتفاق، انخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية وعودة جزء من الصادرات الإيرانية إلى الأسواق، الأمر الذي يخفف الضغوط على الأسعار، فضلاً عن انخفاض معدلات التضخم العالمية، كون التراجع في أسعار الطاقة يقلل تكاليف النقل والإنتاج، مشيرًا إلى أن فتح المضيق، الذي تمر عبره خمس تجارة الطاقة في العالم، سينعش التجارة والشحن.

وبخصوص انعكاسات تأثيره في العراق، أوضح مستشار شؤون الطاقة، أن فتح المضيق سيؤدي إلى استئناف تصدير النفط العراقي، فضلاً عن الافادة من انخفاض تكاليف الاستيراد والنقل، وتراجع مخاطر تعطل التجارة والطاقة، إضافة إلى تحسن البيئة الاستثمارية، مستدركاً أن الآثار الايجابية تعتمد على استمرارية الاتفاق وتنفيذه.

أسس الاقتصاد
على صعيد ذي صلة، عد الخبير المالي، الدكتور نبيل العبادي، اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بأنه يمثل تحولًا جيوسياسيًا عميقًا ينعكس على أسس الاقتصاد العالمي، مبينًا أنه منذ عقود، كانت العقوبات الأميركية على إيران أحد العوامل الرئيسية التي شوهت أسواق الطاقة، وأجبرت طهران على تجارة النفط عبر قنوات غير رسمية، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في أسعار الخام وتذبذبات حادة في الأسواق المالية.

وأضاف العبادي، أن توقيع الاتفاق يمهد لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بقوة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض بشكل كبير، مما يضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض في المدى القصير، وهذه بشرى للدول المستوردة للطاقة كالصين والهند والاتحاد الأوروبي، لكنها تحد للدول المصدرة التي تعتمد على أسعار مرتفعة لموازنة ميزانياتها.

التجارة العالمية
أما على صعيد التجارة العالمية، قال العبادي: إن انفتاح إيران سيخلق فرصًا استثمارية هائلة في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة البديلة، والصناعات التحويلية، لأن السوق الإيرانية كانت محرومة من التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن هذا الانفتاح قد يعيد تشكيل سلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، خاصة إذا ما اتجهت الشركات الأوروبية والآسيوية إلى استثمار مزايا إيران في الموقع الجغرافي والموارد البشرية المدربة ومنخفضة التكلفة نسبيًا.

وقال: إنه من خلال متابعتي الأسواق، فإن هذا الاتفاق ليس مجرد صفقة سياسية، بل هو إعادة توزيع للمخاطر الجيوسياسية التي كانت تثقل كاهل الاقتصاد العالمي منذ عام 1979 إذا نجح الاتفاق في إرساء أسس دائمة للتعاون، متوقعًا أن نشهد تحولاً في تدفقات رأس المال من الأسواق الآمنة مثل الذهب والسندات الأميركية نحو أسواق الطاقة الناشئة ومناطق الشرق الأوسط التي كانت تعتبر مناطق خطرة هذا التحول سيعيد التوازن لمؤشرات الأسهم العالمية، وينعش قطاعات السياحة والنقل والتمويل في دول الخليج التي كانت تعاني من صراع إقليمي مستمر.

بوابة حقيقية
بدوره، رأى المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور مرتضى الخفاجي، أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمثل بوابة حقيقية للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة، موضحًا أن إنهاء التوترات والصراعات يسهم في تعزيز الثقة بالأسواق وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبين الخفاجي، أن الاستقرار السياسي والأمني يعد من أهم العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي، إذ ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة في مجالات الطاقة والنقل والبنى التحتية.

ودعا إلى استثمار فرص السلام في المرحلة المقبلة لبناء شراكات اقتصادية فاعلة ومستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي، مشيراً إلى أن شعوب المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة إذا ما توفرت بيئة مستقرة تدعم التنمية والإنتاج وتوفر فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن قبل أيام أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران.

وقال شريف، الوسيط الرئيسي في الحرب التي استمرت أشهراً، في بيان نشره على منصة إكس: "مع إبرام الاتفاق الآن، سيعمل الوسطاء على تسهيل عقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع"، مضيفاً “هذه المناقشات التي ستسبق التنفيذ ستضع الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
Play
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
عشرين
Play
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
Play
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
Play
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
Play
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Live Talk
Play
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
Play
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
Play
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
Play
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
Play
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
Play
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
عشرين
Play
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
Play
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
Play
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
Play
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Live Talk
Play
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
Play
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
Play
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
Play
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
Play
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17

اخترنا لك
البنك المركزي: تلبية الطلب على الدولار وفق الضوابط والمعايير المعتمدة
11:37 | 2026-06-22
اسعار الصرف مع إغلاق التداولات: الـ100 دولار تقترب من 160 ألف دينار!
10:08 | 2026-06-22
ما هي موازنة البرامج التي تنوي الحكومة العراقية العمل بها؟
09:58 | 2026-06-22
إيران: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيصدر إعفاء من العقوبات على بيع النفط
05:30 | 2026-06-22
على غرار الدولار.. الذهب يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
05:23 | 2026-06-22
قفزة كبيرة في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:54 | 2026-06-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.