اسعار الصرف مع إغلاق التداولات: الـ100 دولار تقترب من 160 ألف دينار!

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، تذبذباً في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداولات.





سعر البيع: 158,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 157,500 دينار مقابل 100 دولار.





سع البيع: 157,800 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 157,700 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 158,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 157,500 دينار مقابل 100 دولار.سع البيع: 157,800 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 157,700 دينار مقابل 100 دولار.