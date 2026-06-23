انخفاض أسعار النفط مع تطورات مضيق هرمز

وبحلول الساعة 09:04 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.36% إلى 76.84 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" للشهر نفسه بنسبة 1.15% إلى 73.01 دولار للبرميل.وانخفضت الأسعار بأكثر من 3% أمس الاثنين بعد أن منحت إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية، كما أفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في في إطار الاتفاق الأوسع نطاقا.وقال محللو ⁠بنك "آي إن جي" في مذكرة "الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر لا تزال تؤثر على السوق".من جهته قال نيل كروسبي، رئيس قسم الأبحاث في شركة "سبارتا كوموديتيز"، في مذكرة "يبدو أن عمليات النقل قد ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ستعتبره السوق مؤشرا على كل من النفط الفعلي وربما العقود وأيضا ‌التقدم الدبلوماسي". ⁠وأضاف "يبدو أننا سنبقى عالقين في هذه الحالة من التشاؤم والتفاؤل في آن واحد إلى أن يحدث تغيير ما".بدوره قال كبير محللي السوق في شركة "⁠كيه سي إم تريد" تيم واترر "لا تزال هناك سائدة من الشك في السوق، متجذرة في انعدام الثقة بشدة بين وطهران، مما يشير إلى أن أي عودة إلى أسعار النفط قبل الحرب من المرجح أن تتأخر ⁠وليس أن تكون فورية".