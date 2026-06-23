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انخفاض أسعار النفط مع تطورات مضيق هرمز
اقتصاد
2026-06-23 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين إشارات أوضح على إحراز تقدم بشأن استئناف تدفقات النفط الخام عبر
مضيق هرمز
بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحلول الساعة 09:04 بتوقيت
موسكو
، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "
برنت
" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.36% إلى 76.84 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب
تكساس
الوسيط" للشهر نفسه بنسبة 1.15% إلى 73.01 دولار للبرميل.
وانخفضت الأسعار بأكثر من 3% أمس الاثنين بعد أن منحت
الولايات المتحدة
إيران
إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية، كما أفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في
لبنان
في إطار الاتفاق الأوسع نطاقا.
وقال محللو بنك "آي إن جي" في مذكرة "الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر
مضيق هرمز
لا تزال تؤثر على السوق".
من جهته قال نيل كروسبي، رئيس قسم الأبحاث في شركة "سبارتا كوموديتيز"، في مذكرة "يبدو أن عمليات النقل قد ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ستعتبره السوق مؤشرا على كل من النفط الفعلي وربما العقود وأيضا التقدم الدبلوماسي". وأضاف "يبدو أننا سنبقى عالقين في هذه الحالة من التشاؤم والتفاؤل في آن واحد إلى أن يحدث تغيير ما".
بدوره قال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" تيم واترر "لا تزال هناك
جرعة
سائدة من الشك في السوق، متجذرة في انعدام الثقة بشدة بين
واشنطن
وطهران، مما يشير إلى أن أي عودة إلى أسعار النفط قبل الحرب من المرجح أن تتأخر وليس أن تكون فورية".
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