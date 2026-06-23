الذهب ينخفض من جديد في العراق

– اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 905 آلاف و915 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 875 ألفاً و885 ألف دينار.

