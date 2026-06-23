مع إغلاق التداولات.. تراجع أسعار الدولار في البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، تراجعاً مع إغلاق البورصة في واربيل مساء اليوم الثلاثاء.



سعر البيع: 157500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 156500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 156800 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 156750 ديناراً لكل 100 دولار.

سعر البيع: 157500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 156500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 156800 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 156750 ديناراً لكل 100 دولار.