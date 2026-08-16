أسعاره تقترب من الـ155 الفا.. الدولار يشهد ارتفاعا في تعاملات المساء

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154250 دينارًا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 153250 دينارًا مقابل 100 دولار.

