خسائر جماعية تضرب الأسواق العربية في ختام تعاملات الثلاثاء

وشهدت خسائر جماعية عند الإغلاق، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بأكثر من 1.5% ليغلق دون مستوى 51,800 نقطة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في مستهل الجلسة.وفي ، أنهى مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” جلسة التداول على انخفاض بنسبة 0.4%، ليغلق في المنطقة الحمراء متأثراً بتراجع عدد من الأسهم القيادية.كما أغلقت الأسواق الإماراتية على خسائر جماعية، حيث هبط مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 1% بنهاية التعاملات، وسط تراجع في أداء عدد من القطاعات.وفي ، انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.4% ليغلق عند 10,408 نقاط، فيما سجلت المؤشرات تراجعات جماعية، مع انخفاض المؤشر الأول بنحو 0.4% عند الإغلاق.وتأتي هذه التراجعات في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية حالة من الترقب للتطورات الاقتصادية والمالية، ما انعكس على أداء غالبية المؤشرات العربية خلال جلسة اليوم.