بعد موجة الارتفاع.. انخفاض أسعار الدولار في العراق اليوم



سعر البيع 156,850 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 157,250 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.