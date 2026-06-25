فرنسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في الدين العام يتجاوز 3.5 تريليون يورو

وذكر المعهد أن حجم الدين بلغ 3.536 تريليون يورو بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت نسبته إلى 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح ثالث أكثر دول مديونية بعد وإيطاليا.وكان مسؤولون فرنسيون قد حذروا سابقاً من تفاقم الدين العام، وسط مخاوف متزايدة بشأن الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.