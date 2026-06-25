أسعار النفط تهبط إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران

وانخفضت تسليم أغسطس بمقدار 25 سنتاً أو 0.34% لتسجل 73.49 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.34% إلى 70.10 دولارات للبرميل.وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، في حين جرى تداول عقود تسليم أغسطس/ اب بأقل من عقود سبتمبر/ ايلول، في إشارة إلى وفرة المعروض على المدى القريب.