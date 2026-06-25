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أسعار النفط تهبط إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران
اقتصاد
2026-06-25 | 13:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على
إيران
، وسط توقعات بزيادة الإمدادات من الشرق الأوسط.
وانخفضت
العقود الآجلة لخام برنت
تسليم أغسطس بمقدار 25 سنتاً أو 0.34% لتسجل 73.49 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.34% إلى 70.10 دولارات للبرميل.
وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، في حين جرى تداول عقود
برنت
تسليم أغسطس/ اب بأقل من عقود سبتمبر/ ايلول، في إشارة إلى وفرة المعروض على المدى القريب.
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