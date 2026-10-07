الدولار يربك أسواق بغداد.. توقف بيع السيارات وإغلاق أسواق الجملة في الشورجة

وأفاد تجار في سوق المركزي بإيقاف عمليات بيع السلع والبضائع بشكل كامل، على خلفية قرار تعديل سعر صرف الدولار، وسط حالة من الترقب وعدم وضوح الأسعار في الأسواق.وبحسب المعطيات الواردة من السوق، بدت الشورجة شبه خالية بعد نحو ساعة من ارتفاع سعر صرف الدولار، مع توقف حركة البيع والشراء في عدد من أسواق الجملة في .كما أدى التذبذب في سعر الصرف إلى توقف عمليات بيع السيارات في أغلب معارض العاصمة، بانتظار استقرار أسعار الدولار وتحديد انعكاساته على أسعار المركبات والسلع في السوق المحلية.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء تطبيق تعديل سعر صرف الدولار، وسط مخاوف في الأسواق من تداعيات التغيير على أسعار السلع والبضائع وحركة التجارة في بغداد.