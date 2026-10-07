مصدر بالبنك المركزي: الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "البنك المركزي يمثّل السلطة الحصرية المنوط بها إشرافاً ومراقبةً وتنظيماً للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في البلاد"، مبينا ان "الرقابة المصرفية من اختصاصات البنك المركزي".وأضاف، ان "دور يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين بالتوافق مع الإبلاغات الرسمية أثناء المخالفات"، مشدداً على أن "الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة إلا بناءً على أذونات وأوامر قضائية صريحة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".