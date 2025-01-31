فرصة ذهبيّة بانتظار الابراج الهوائية.. استعدوا للتغيير!

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 1 الى الجمعة 7 شباط 2025، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستُؤثّر بطرق متنوعة على الأبراج. وفي هذا الاسبوع تحتدم الاجواء الفلكية مؤثّرةً على الابراج كافّة وبطرق متنوعة.

بالنسبة للخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، يبدأ الأسبوع مع وجود القمر في برج الحوت، ممّا يحمل لمواليد الأبراج المائية (السرطان، العقرب، والحوت) آمالًا جديدة وفرصًا للربح والشعبية. هذه الفترة تعتبر مثالية لتعزيز العلاقات الاجتماعية وتحقيق الأهداف الشخصية.

ومع انتقال القمر إلى برج الناري، يحصل مواليد الأبراج النارية على دعم كبير. هذه الفترة توفر لهم خيارات جديدة وتسويات على مختلف الأصعدة، ممّا يعزز من فرص النجاح والتقدم في مجالاتهم.

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ينتقل القمر إلى برج الثور الترابي، حيث يتواجد أيضًا أورانوس في مربع فلكي مع الشمس وبلوتون من الدلو. هذا التكوين الفلكي يعني أنّ مواليد الأبراج الترابية قد يسمعون أخبارًا تتعلق بوضعهم المالي، مثل ترقية أو علاوة على الراتب، ممّا يجعلهم يشعرون بالتفاؤل والحماس.

وفي ختام الاسبوع، ينتقل القمر إلى برج الجوزاء، مشكلًا معه مثلثًا فلكيًا هوائيًا مع الشمس من الدلو. هذا التكوين يشير إلى أنّ مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، والدلو) قد يتلقون عرضًا مهمًا يجمع بين جوانبهم الشخصية والمهنية، ممّا يعزز من فرصهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

أمّا بالنسبة لتحركات الكواكب فهي على الشكل التالي:

- الشمس وبلوتون وعطارد في الدلو

- المشتري في الجوزاء

- الزهرة في

- المريخ في

- اورانوس في الثور

- زحل ونبتون في