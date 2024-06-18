في ثاني أيام التشريق.. حجاج بيت الله يرمون الجمرات الثلاث

وبدأ الحجاج بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم (ص). فيما خصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات.ويوم أمس، وجهت وزارة الحج والعمرة حملات الحج وشركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.وسجلت المشاعر المقدسة أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بلغت في الظل 49 درجة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة في أول أيام التشريق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل عام، تزامنا مع مواصلة الحجاج مناسكهم.والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، استدعى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات، للتعامل مع أي حالة طارئة أثناء رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.