غارات أمريكية بريطانية على مدينة الحديدة اليمنية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بوقوع غارات أمريكية بريطانية على مدينة الحديدة في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"جماعة الحوثيين"، أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الطائف جنوبي الحديدة".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني".

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.