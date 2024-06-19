مجلس الشيوخ يستجوب الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومينتال، رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ، في افتتاح الجلسة "لا يكفي أن تهز بوينغ كتفيها وتقول: حسنا، تحدث أخطاء".وأضاف بلومينتال أن "هذه ليست صناعة لا بأس فيها من تخطي الحدود وتقليل عمليات التفتيش واتخاذ مسالك مختصرة والاعتماد على أجزاء معطوبة يتصادف وجودها".وكان من بين الحضور في الجلسة أفراد من عائلات ضحايا تحطم الطائرتين بوينغ 373 ماكس في عامي 2018 و2019، واللذين أسفرا عن مقتل 346 شخصا، حيث حضر العديد منهم حاملين ملصقات لذويهم الذين فقدوا حياتهم في الحادثين المأسويين.كما أشار بلومينتال إلى حادث انفجار قابس أحد أبواب رحلة آلاسكا أير بوينغ 737 ماكس 9 في يناير بعد وقت قصير من إقلاعها، مشيرا إلى أن هذا الحادث كشف عن وعود بوينغ الجوفاء للعالم.ودافع كالهون، الذي تولى المسؤولية في يناير عام 2020 في أعقاب الحادثين المميتين، عن إجراءات شركته لتحسين جودة التصنيع واستعادة سمعتها المتضررة قيما يتعلق بسلامة طائراتها في السنوات الأخيرة.كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ بشأن تعامل الشركة مع المبلغين عن المخالفات.