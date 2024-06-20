عراقي الجنسية.. من هو القيادي الداعشي "أبو ليث الجنابي" الذي قتل في سوريا؟

وقالت إن القيادي الذي تم استهدافه يدعى “أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي”، وهو مسؤول كبير في تنظيم “داعش”، وأضافت أن تصفيته ستؤدي إلى تعطيل قدرة “داعش” على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية. الدفاع المدني السوري أعلن في وقت سابق مقتل شخص بعد استهدافه بغارة من قبل طائرة مسيرة pic.twitter.com/v5Hewwg4Bs — خالد الأسلمي الشمري (@asdaslm9) June 19, 2024

مسؤول التجهيز بتنظيم داعش الذي كشفت امريكا عن مقتله اليوم قضى بقصف صاروخي يوم 16 حزيران.

القصف استهدف منزلا قرب المخيم الكويتي بريف عفرين ما ادى لمقتله فقط وتم التعرف عليه وقتها باسم محمد حمدان الاحمد من حمص (الصورة).

لكن بعد فحص الDNA امس تبين انه ابو ليث الجنابي(اسامة ابراهيم) pic.twitter.com/KkUJC1ftI0 — عقيل حسين (@akilhousain) June 19, 2024

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن تصفية الجنابي ستساهم في "تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".وأفادت مصادر بأن تصفية "أبو ليث الجنابي" كما يلقب، جاءت بعد استهداف منزل قرب "المخيم الكويتي" في "ريف عفرين" السورية.وقال ناشطون إن الجنابي يحمل الجنسية العراقية، وشغل منصب مسؤول "إدارة التجهيز" في التنظيم الارهابي، وكان يعيش متنكراً ويعمل حارساً في "ريف عفرين".وذكر آخرون أنه تم التعرف على هوية الجنابي بعد إجراء فحص الحمض النووي DNA والتحقق من شخصيته، حيث تم تداول اسم شخص آخر عند وقوع الغارة، الأحد الماضي.وتداول ناشطون وحسابات صوراً لجثة مغطاة وبطاقة هوية وثالثة شخصية، قالوا إنها تعود للقيادي الداعشي الجنابي، وتبين من بيانات البطاقة أن الجنابي من مواليد 10 أغسطس 1983.