بوتين يعلن: ندرس تغييرات محتملة في العقيدة النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن بلاده تفكر في إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية، مؤكداً أن موسكو ليست بحاجة بعد إلى تنفيذ ضربة نووية استباقية.

وقال بوتين في كلمة له: "روسيا تفكر في إجراء تغييرات على عقيدتها النووية، وذلك بسبب عمل العدو على خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية".



وأضاف: "لا نحتاج إلى توجيه ضربة وقائية، لأنه في الضربة المضادة سيتم ضمان تدمير العدو".

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا "لا تستبعد توريد أسلحة إلى دول أخرى ردا على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا"، داعيا الغرب إلى التفكير أين سينتهي الأمر.



وقال بوتين: "تحتفظ روسيا بحق توريد الأسلحة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وربما مناطق أخرى".



وفي حديثه عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، قال: "وقاحة الولايات المتحدة الأمريكية تضر بهم فقط على المستوى الإستراتيجي، ولن يغفر أحد ذلك".