السعودية.. تسمم 40 شخصاً وتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث

السومرية نيوز – دوليات

وجه أمير منطقة جازان الأمير ‫محمد بن ناصر‬، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم في محافظة أبوعريش، مع التأكيد على الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية في جميع محافظات المنطقة ومدينة جيزان، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالات التسمم، حفاظاً على سلامة وصحة المواطن والمقيم، والرفع بالنتائج بشكل عاجل.

وذكرت صحيفة عكاظ إن "الأقسام الطبية في مستشفى أبوعريش العام بمنطقة جازان سجلت 40 إصابة بأعراض التسمم الغذائي خلال اليومين الماضيين. وبينت المصادر الطبية في مستشفى أبوعريش أن "40 شخصا تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي جراء تناولهم وجبة من أحد المطاعم في المحافظة".

