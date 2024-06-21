نياح على الساحل الإيطالي.. عراقيون وايرانيون ابتلعتهم المياه وأقاربهم ينتظرون

وعلى طريقة انتظار الجثث ان تطوف على الأنهر، التي تقوم بها الأمهات العراقيات عند غرق ابنائهن، تجلس امرأة تدعى ميترا قاسم كريمي، تحت هيكل قارب قديم في ميناء روسيلا إيونيكا الإيطالي، وهي تبكي.كريمي امرأة كردية اصلها من ايران، وتعيش الآن في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهي تنتظر هناك املا بالعثور على جثث شقيقها بوريا 41 عامًا، وشقيقتها سوما، 36 عامًا، الذين استقلا تلك المركبة الغارقة.وقالت: "لم يكن هناك ماء او طعام في القارب، ولكن المهربون قالوا للعائلات والأشخاص الذين ركبوا ذلك القارب اللعين، ان هناك ماء وطعام"، مشيرة: "كان لدى أخي وأختي سترات نجاة، لكنهم لم يسمحوا لهم بأخذها معهم، لماذا؟"وأشارت كريمي وزوجها إنهما يريدان استئجار طائرة هليكوبتر حتى يتمكنوا من التحليق فوق حطام السفينة، كمحاولة للعثور على جثث اخيها واختها، لتأخذها إلى أمها، حتى تتمكن من الحداد".كانت ميترا قد قامت بوضع جوازات السفر الإيرانية الخاصة بشقيقها وشقيقتها في حقيبتها، وانفجرت في البكاء عندما أخرجتهما اثناء الحديث، قائلة: "لقد أرادوا فقط حياة أفضل، الأشخاص الذين ركبوا هذا القارب، لماذا لا يمكنهم أن يعيشوا تلك الحياة في بلدهم، بلدهم اللعين؟"استغرق استئجار طائرة هليكوبتر جزءا طويلا من اليوم، بالإضافة إلى 6000 يورو نقدًا، لكن ميترا لم تعثر على جثتي أخيها وشقيقتها، ولا يزال إخوتها ضائعين في البحر، لكن لديها تسجيلات لأصواتهم مخزنة على الهاتف وقد حلقت فوق المياه حيث فقدوا حياتهم، ربما جلبت لها قدرًا صغيرًا من السلام.كان القارب يحمل 76 شخصا قبل ان يغرق، نجا منه 11 شخصا فقط عندما تعلقوا ببقايا حطام القارب، وغرق 65 شخصا، فيما لم يتم العثور سوى على 20 جثة ولاتزال 45 جثة مفقودة.ويقول رجل يدعى سيتار: "هل تستحق أوروبا كل هذه المتاعب، أقسم بالله أنها ليست كذلك، لماذا تضع زوجتك وأطفالك في هذا؟"نظم المهربون الرحلة من مكان قريب من بودروم في تركيا، باستخدام طريق بحري للهجرة يستخدم بشكل جيد عبر البحر الأبيض المتوسط، ودفع أكثر من 70 شخصا مقابل الحصول على مكان في السفينة، وأغلبهم من الأكراد من إيران والعراق، وأخبر بعض الركاب أقاربهم أنهم سيسافرون "مثل كبار الشخصيات"، لكن ذلك كان مجرد كذبة نسجها المهربون.