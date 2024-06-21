المانيا تحبط مخططا لتنظيم داعش يقوده عراقي الجنسية

السومرية نيوز – محليات

أحبطت السلطات الألمانية، مخطط لتنظيم داعش يقوده عراقي الجنسية.

وذكر الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أنه "أصدر أمراً بالقبض على عراقي يشتبه في أنه عضو في تنظيم داعش في مدينة إسلينجن جنوبي ألمانيا".

وأضاف ان "الرجل انضم إلى التنظيم في العراق في عام 2016 على أقصى تقدير، وأنه قاتل في صفوف التنظيم"، مشيراً إلى أن "الرجل منذ دخوله الأراضي الألمانية في تشرين الأول 2022 وهو مستعد لتنفيذ هجمات بتكليف من التنظيم".

وبحسب تقرير لإذاعة إس دبليو آر، فإن "الرجل ليست لديه خطة هجوم محددة ولا هدف محدد".

وأضاف الادعاء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن "الرجل تم عرضه على قاضي تحقيق، ومنذ ذلك الحين رهن الحبس"، مشيراً إلى "وجود اشتباه قوي في انتمائه إلى تنظيم إرهابي في الخارج".

وذكر أن "أفراداً من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ومكتب مكافحة الجريمة في ولاية بادن - فورتمبرج، وكذلك إدارة الشرطة الجنائية في مدينة إسلينجن، شاركوا في اعتقال الرجل".

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن "واقعة القبض على الرجل تثبت مرة أخرى مدى قوة مراقبة التيار المتطرف من جانب أجهزة الأمن".

وتابعت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي: "أجهزتنا الأمنية شديدة اليقظة وتتبع كل معلومة وتضرب بقوة من أجل حماية بلادنا من التهديدات".