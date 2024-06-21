مقتل طيار بسقوط مروحية عسكرية في تونس

وقالت وزارة الدفاع أن "المروحية تعرضت لحادث أثناء مناورة الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة، مضيفة أنه تمّ إجلاء الطاقم المتكون من طيارَيْنِ إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان، حيث أعلم الطاقم الطبي عن وفاة أحدهما والثاني في حالة صحية مستقرة".وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطّم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمّات استطلاعية.ففي حزيران 2023، قُتل 4 عسكريين اثر سقوط مروحيتهم في البحر قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.وفي تشرين الاول 2021، لقي 3 عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد.