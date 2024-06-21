بوتين: سنواصل تطوير ترسانتنا النووية

كما تعتزم روسيا تزويد الجيش الذي يقاتل في أوكرانيا بأحدث الأسلحة والطائرات المسيرة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين في الكرملين خلال مراسم تخريج دفعات من أكاديميات الجيش والشرطة والمخابرات، بحسب وكالة رويترز.وقال: "نعتزم تنفيذ المزيد من التطوير للثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".وتشير روسيا بالثالوث النووي إلى الصواريخ النووية التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.