Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قبل موقعة تركيا.. رونالدو يحفز البرتغال بثلاث كلمات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ازمة دبلوماسية بين ابو ظبي وتل ابيب.. هذا السبب

دوليات

2024-06-21 | 15:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ازمة دبلوماسية بين ابو ظبي وتل ابيب.. هذا السبب
1,919 مشاهدة

اندلعت أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بسبب 100 كيلوغرام من التمور مع نوى.

وأفادت القناة 12 العبرية التي أوردت الخبر في نشرتها الرئيسية، مساء أمس الخميس، وأعادت نشره في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأنّ أبوظبي تصف الأزمة بأنها "صدع" حقيقي.

ويدور الحديث عن شحنات بكميات محدودة، ليست لغرض تجاري، ولكنها مخصصة لاستخدام الإماراتيين في السفارة ومقرّ إقامة السفير.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت وزارة الزراعة الإسرائيلية قراراً، يمنع جلب التمور وإعادتها إلى الإمارات. وبعد اتخاذ القرار، لم توافق على دخول شحنة محددة بوزن 100 كيلوغرام من التمور إلى إسرائيل. وأثار القرار غضب الإمارات، التي طلبت من وزارة الخارجية حلّ المشكلة. لكن وزارة الزراعة تشددت في موقفها ورفضت توفير حلّ.

ومنذ اليوم الأول لتوقيع اتفاقية التطبيع، في 13 أغسطس/ آب 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات "اتفاقاً يتيح للإمارات جلب (إلى تل أبيب) أكلتها الوطنية - التمور"، وفق القناة العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها: "ليس واضحاً لنا من يقف من وراء هذه الإهانة ضد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والانحراف عن الأعراف الدبلوماسية".

ولفتت القناة إلى أن "ممثلي دولة الإمارات يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على علاقات كاملة وناجعة مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب (على غزة). ومن المحتمل أيضاً أن يأخذوا دوراً في اليوم التالي للحرب في جهود إعادة بناء غزة. إن اعتقاد المسؤولين في إسرائيل أنه من المعقول تعريض العلاقة الحساسة للخطر بسبب نوى التمر هو أمر سخيف تماماً. شر البلية ما يضحك".

وردت وزارة الزراعة الإسرائيلية من جهتها بالقول: "إن إدخال التمر مع النوى إلى إسرائيل محظور وقد يؤدي إلى إدخال آفات وأمراض تشكل خطراً حقيقياً يدمّر الزراعة الإسرائيلية. وهذا ليس مطلباً جديداً، ووزارة الزراعة لا علم لها بجلب تمور مع نوى في مرات سابقة. وإن وجد فقد تم إدخاله دون موافقة الوزارة".

وأضافت الوزارة: "نعتذر عن إزعاج السفارة، لكن الخطر على الزراعة الإسرائيلية يعني الإضرار بالأمن الغذائي لإسرائيل. وتم شرح الأمر للسفير. ويجب التأكيد على أن هذه اعتبارات مهنية بحتة نابعة من أنظمة حماية النباتات، ومدير عام وزارة الزراعة لم يبعث أبداً أي رسالة حول هذا الموضوع".
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معاناة عمال النظافة - حلقة ٩ | الموسم الخامس
15:30 | 2024-06-19
Play
معاناة عمال النظافة - حلقة ٩ | الموسم الخامس
15:30 | 2024-06-19
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معاناة عمال النظافة - حلقة ٩ | الموسم الخامس
15:30 | 2024-06-19
Play
معاناة عمال النظافة - حلقة ٩ | الموسم الخامس
15:30 | 2024-06-19
نعم
نعم
كلا
كلا
أؤيد بشرط
أؤيد بشرط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.