Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قبل موقعة تركيا.. رونالدو يحفز البرتغال بثلاث كلمات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حزن في إقليم كردستان.. تفاصيل جديدة عن ضحايا القارب الغارق قبالة إيطاليا

دوليات

2024-06-22 | 03:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزن في إقليم كردستان.. تفاصيل جديدة عن ضحايا القارب الغارق قبالة إيطاليا
المصدر:
الحرة
2,424 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات

مرة أخرى، يبكي سكان إقليم كردستان العراق أقارب لهم إثر غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا كان يقل مهاجرين جازفوا بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط أملا بالوصول إلى أوروبا.

وأمضت مجدة وشقيقتها هيرو وعائلاتهما 5 أشهر في تركيا على أمل العبور إلى أوروبا، لكن من أصل 11 فردا من العائلتين، نجا 3 فقط، على ما أكد أقاربهم في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، بحسب فرانس برس.

على جدار متهالك عند مدخل منزل العائلة، ملصق أعلن عن مجلس عزاء، لاستقبال الأقارب والأصدقاء، حيث تظهر صورتان عائليتان الضحايا من أهل وأبناء وهم يرتدون أجمل ملابسهم والبسمة مرتسمة على محياهم.

وفي الصور تظهر مجدة مع زوجها، عبد القادر، سائق التاكسي وهيرو وزوجها، ريبوار الحداد. وكان الأربعة مع أطفالهم على متن المركب الشراعي الذي غرق هذا الأسبوع قبالة ساحل كالابريا في إيطاليا.

وقد تم إنقاذ 11 شخصا، وقضى نحو 20، بينما لا يزال 50 شخصا تقريبا في عداد المفقودين.
صورة للقارب نشرها خفر السواحل الإيطالي

وتقول خديجة حسين قريبة العائلة لوكالة فرانس برس إن "الأمر المؤكد هو أن مجدة على قيد الحياة، تحدثنا معها عبر الهاتف".

وتضيف أن أحد أبناء مجدة نجا أيضا، وكذلك أحد أبناء هيرو، موضحة: "لكن لا نعرف تفاصيل أخرى عنهم". لكن العائلة فقدت الأمل في أن يكون البقية على قيد الحياة.
 
وكادت العائلتان تتخليان عن فكرة السفر إلى أوروبا على ما تضيف ربة المنزل البالغة من العمر 54 عاما، موضحة: "أخبروا الأهل بذلك والجميع سعدوا بهذا القرار، ولكن في الاسبوع الماضي أقنعهم المهرب بأنه وجد طريقا سهلا وجيدا فقرروا السفر مرة أخرى".

وكان يفترض بالمسافرين الاتصال بالعائلة عند الوصول إلى وجهتهم، حيث أوضحت خديجة "لكن مضى وقت ولم يصل منهم أي خبر أو اتصال"، بينما أغلق المهرب هاتفه.
آرام عبد الرحمن وزوجته خُنجة وابنتاهما

"إنه الموت بعينه"
وهذه المأساة تكررت مرات عدة، ففي السنوات الأخيرة، سلك آلاف الأكراد طرق الهجرة مجازفين بعبور البحر للوصول إلى المملكة المتحدة، أو المشي عبر الغابات في بيلاروس للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي ساحة مدرسة بأربيل، أقيم فيها مجلس العزاء، جلست عشرات النساء في خيمة يرتدين ملابس الحداد السوداء، وعلامات التعب على وجوههن، في صمت يقطعه فقط بكاء الأطفال.

وفي المسجد، استقبل رجال العائلة عشرات المعزين فيما تتلى آيات من القرآن. ويؤكد كمال حمد، والد ريبوار، أنه تحدث مع ابنه يوم الأربعاء 12 يونيو عندما كان على متن المركب.

وإلى جانب الألم الذي يعتصر قلبه، أعرب عن شعوره بعدم الفهم، مؤكدا أنهم "كانوا يعرفون جيدا أن الابحار بهذا الشكل هو الموت بعينه".

وأضافوا بأسى: "لماذا يهاجرون؟.. وبلادنا أفضل من أي مكان".
ثلاث عوائل لم يبق سوى ثلاثة من أفرادها على قيد الحياة

في العراق الذي يعاني من عدم الاستقرار، لطالما عكست كردستان صورة رخاء واستقرار، حيث تكثر فيها المشاريع العقارية الفاخرة والطرق السريعة والجامعات والمدارس الخاصة.

لكن المنطقة، مثل بقية البلاد الغني بالنفط، تعاني أيضا من الفساد المستشري والمحسوبية والمشاكل الاقتصادية التي تساهم في إحباط الشباب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أنه في العام 2022، قال 2 من كل 3 من سكان كردستان إنه من الصعب إيجاد وظيفة.

"الغالبية أكراد"
 وتفيد المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 3155 مهاجرا قضوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.

وفي إقليم كردستان، قال رئيس رابطة المهاجرين العائدين من أوروبا، بكر علي، إن المركب الذي غرق قرب السواحل الإيطالية كان يحمل "75 شخصا من نساء وأطفال ورجال، غالبيتهم من أكراد العراق وإيران وعدد من الأفغان" بحسب معلومات أولية.
وأوضح أن القارب أبحر من منطقة بودروم في تركيا. وكان بين الركاب أكثر من 30 شخصا من كردستان، على ما يقول بختيار قادر، ابن عم ريبوار.

وأوضح بخيتار لا يفهم إصرار العائلتين على المغادرة، مؤكدا "كانت لديهم منازلهم وسيارتهم وأطفال وأعمالهم الخاصة".

وزاد الرجل الأربعيني: "أنا بنفسي تحدثت معهم وأيضا أقاربهم وأصدقاؤهم، ولكن لم يسمعوا كلام أحد ولم يتراجعوا عن قرارهم". وختم بحزن: "لم يكونوا يعلمون أن الموت ينتظرهم". 
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
نعم
نعم
كلا
كلا
أؤيد بشرط
أؤيد بشرط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.