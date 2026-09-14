ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة

وأفادت شرطة هاينسبرغ بأن طائرة صغيرة من طراز "سيسنا" سقطت في حقل قرب مدينة إركيلينتس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها.وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإطفاء والشرطة إلى الموقع، حيث تحطمت الطائرة بالكامل وتناثر حطامها على أطراف الحقل.ولم تكشف السلطات عن هويات الضحايا أو طاقم الطائرة، مبينة أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على ملابسات الحادثة.