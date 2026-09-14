الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وتحت سيطرتنا

وقال ، "انفجار بناقلة النفط ألغايا إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز".

وأضاف "حذرنا من خطورة غير القانوني ونعلن أن مغلق ولا يزال تحت سيطرتنا"، مردفا "محاولات السيطرة على الحريق في ناقلة النفط العملاقة ألغايا فشلت واشتعلت النيران فيها".

يأتي هذا في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإيرانية منذ شباط الماضي، والهجمات المتبادلة في مضيق هرمز، إضافة إلى الحملة الاقتصادية الخانقة التي تقودها ضد الاقتصاد الإيراني عبر "عملية الإقصاء الاقتصادي".