واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك روسي

ذكرت الأمريكية أن فرضت اليوم ​الاثنين عقوبات مرتبطة بإيران على بنك في.تي.بي ‌الروسي.

واتهمت الخزانة الأمريكية البنك بالضلوع في التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على ، وذلك في إطار مساعي لزيادة الضغط الاقتصادي على .

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لعقوبات فرضت على ⁠البنك، وهو ثاني أكبر مصرف في ، عام 2022 إثر الروسي الشامل لأوكرانيا.

وقال الأمريكي سكوت بيسنت في بيان "ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المادي أو التقني أو المالي الذي يمكّن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية".