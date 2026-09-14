إيران.. استهداف قاربي صيد بميناء كرغان جنوبي البلاد

وقالت " "، "مقذوفات للعدو استهدفت قاربي صيد إيرانيين بميناء كرغان جنوبي البلاد واحتمال وجود خسائر بشرية".من جانبه، قال نائب محافظ هرمزغان جنوبي ، "مسيرة للعدو استهدفت مساء اليوم قاربي صيد في ميناء كرغان بالمياه الخليجية"، مضيفا "فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين المستهدفين وبدء عمليات البحث عنهم".يأتي هذا في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإيرانية منذ شباط الماضي، والهجمات المتبادلة في ، إضافة إلى الحملة الاقتصادية الخانقة التي تقودها ضد الاقتصاد الإيراني عبر "عملية الإقصاء الاقتصادي".