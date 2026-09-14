إيران: لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروطنا

وقال أمين الإيراني ، "لا محادثات مع حتى تتم تلبية شروط ".يأتي هذا في وقت تستمر فيه الحرب الأمريكية الإيرانية منذ شباط الماضي، والهجمات المتبادلة في ، إضافة إلى الحملة الاقتصادية الخانقة التي تقودها ضد الاقتصاد الإيراني عبر "عملية الإقصاء الاقتصادي".