الجيش الأمريكي يتهم إيران باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

اتهم ، الاثنين، باستهداف ناقلة نفط في .

وقالت ، "ادعاء اصطدام ناقلة ترفع علم بلغم بحري في كاذب".

وأضافت " استهدفت أمس الناقلة مجددا بطائرة مسيرة بينما كانت راسية قبالة سواحل ".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، انفجار ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بألغام بحرية، أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز.