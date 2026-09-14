موريتانيا تستدعي سفير إيران احتجاجا على بعض "التصرفات"

وقالت الخارجية في بيان إن "تحركات سفير لا تتوافق مع "الضوابط التي تحكم ممارسة مهام الدبلوماسيين في الدول المضيفة".وأضافت أنها أكدت "للدبلوماسي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تحرص على تطوير علاقاتها الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيزها، فإنها تولي في الوقت ذاته أهمية قصوى للاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل في ، والالتزام الصارم بالقواعد والأعراف الدبلوماسية".وأعربت عن حرصها على "أن يتم الالتزام، مستقبلاً، وبشكل صارم، بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية وبالضوابط المنظمة لمهام البعثات الدبلوماسية، بما يضمن استمرار العلاقات بين البلدين في إطارها الطبيعي القائم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء".