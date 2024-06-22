وقال المحامي أمير رئيسيان، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "تم إلغاء حكم الإعدام على مغني الراب، وفقًا لقرار الاستئناف الصادر عن المحكمة العليا، وستتم إحالة القضية إلى محكمة مماثلة".وشهدت إيران، في عام 2022، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الشابة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".