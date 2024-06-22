ضربات أمريكية – بريطانية تطال مواقع حوثية في الحديدة

وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فإن "الطائرات الأمريكية البريطانية شنت غارات على الشعب اليمني من أجل حماية الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الغارات لن تمر دون رد وعقاب".وأضافت أن "طيران العدوان شن في 20 يونيو الجاري غارة على الصليف في الحديدة، وفي 19 يونيو شن 4 غارات المجمع الحكومي في مديرية الجبين في ريمة و3 غارات على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة، وفي 17 يونيو شن طيران العدوان 6 غارات على مطار الحديدة الدولي و4 غارات على جزيرة كمران".