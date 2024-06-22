"حزب الله" يحذر: من يفكر بالحرب معنا سيندم

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر في بدايته مقتبس من كلمة لأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله وهو يهدد إسرائيل قائلا: "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف"، فيما تمت ترجمة كلامه إلى العبرية والإنجليزية.في حين أظهر الفيديو لاحقا لقطات من أبعاد مختلفة تظهر منشآت إسرائيلية لم يتم تحديد ماهيتها، مع إحداثيات هذه المواقع، في إشارة إلى إمكانية استهدافها.وخُتم الفيديو بصوت نصر الله وهو يقول: "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله".وكان نصر الله، قد حذر "إسرائيل" في كلمة له يوم الأربعاء الماضي، قائلا: "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لم يكن ليخيفنا، مع أن هناك أناسا يقيّمون هذا الاحتمال على أنه جدي".