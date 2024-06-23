روسيا تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الاوكراني على القرم

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، بواسطة صواريخ من طراز "أتاكمز".وأضاف البيان أنه "خلال صد الهجوم الأوكراني، تم إسقاط 4 صواريخ "أتاكمز"، كما انحرف صاروخ آخر وانفجر في الجو".وأشار البيان إلى أنه "أصيب أكثر من 20 مدنيًا، بينهم أطفال، جراء سقوط شظايا الصواريخ على بعض المناطق"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.وفي وقت لاحق الأحد، حملت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم، كونه نفذ بواسطة صواريخ "أتاكمز" التي سلمتها واشنطن لكييف.وقالت الوزارة في بيان إن "مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في (مدينة) سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا بالأسلحة"، وكذلك على سلطات كييف، مؤكدة أن "أفعالا كهذه لن تبقى من دون رد".من ناحيتها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدبلوماسيين الروس سوف يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل المدنيين في مدينة سيفاستوبول، مشيرة إلى أن هذه الهياكل منحازة للغرب.وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة: "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا صامتة، لقد فقد هيكلها ككل ومؤسساتها الفردية مصداقيتها تمامًا، أين مفوض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحقوق الإنسان؟"وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تجاهلت في السابق مقتل الصحفيين الروس.واليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن القوات الروسية أسقطت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 75 طائرة مسيرة أوكرانية، و33 صاروخاً من طرز هيمارس وفامبير وأولخا"، وذلك بالإضافة إلى صواريخ أتاكمز الأربعة المذكورة أعلاه.