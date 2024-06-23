أول تعليق للأمم المتحدة على قصف "سيفاستوبول"

وقال حق: "نؤكد مجددا موقفنا بضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".وأسفر هجوم شنته قوات كييف على مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة ما يزيد عن 120 جريحا منهم 27 طفلا، خمسة منهم في حالة حرجة.