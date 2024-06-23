الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازرِ العدوِّ الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية استهداف ثانية لسفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر وذلك بزورق مسيّر ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة".وأضاف البيان: "ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لسفينة "STOLT SEQUOIA"، وذلك في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".وتابع سريع في بيانه: "جاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".