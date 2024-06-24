الاياتا ينسف ادعاء نسبته التلغراف للاتحاد عن "تخزين أسلحة بمطار بيروت"

وقال الاتحاد الدولي في بيان وزعه على صناديق بريد وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز، ان تقريرا منشورا في صحيفة التلغراف البريطانية اليوم الأحد 23 حزيران/يونيو 2024تضمن ، اقتباساً منسوباً إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).وأضاف إن هذا الاقتباس عارٍ عن الصحة، إذ لم ولن يعلّق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) على الوضع في مطار بيروت، كما نؤكد أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لا يتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان ولا يعلّق عليه".وأشار الاتحاد الى انه "لقد تواصلنا مع صحيفة التلغراف لتصحيح هذا الخطأ، واستجابت الصحيفة وجرى تحديث التقرير، وتم حذف اسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التقرير".وكانت صحيفة التلغراف قد نقلت في تقرير عن مصدر "مجهول" من الاتحاد الدولي للنقل الجوي قوله: "نعلم منذ سنوات بتخزين حزب الله الأسلحة في مطار بيروت ونريد إغلاق مطار بيروت وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات".