شقيقة ملك بريطانيا تصاب بارتجاج في المخ

وأودعت شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) مستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.كما قال القصر في بيان، الإثنين: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".ولم يخض البيان في تفاصيل.ويُعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار غاتكومب بارك، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.ومن المفهوم أن الإصابات في الرأس تتفق مع احتمال أن يكون الحصان قد صدمها برأسها أو ساقيها.وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.