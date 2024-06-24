مخطط داعشي.. ماليزيا تحبط محاولة لاغتيال الملك ورئيس الوزراء

وقال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، اليوم الإثنين إن الشرطة اعتقلت 8 أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات على الملك ورئيس الوزراء، وشخصيات بارزة أخرى.وأوقفت السلطات الأمنية المشتبه بهم نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء البلاد ذات الأغلبية المسلمة وفق ما أفاد الوزير.وأشار إلى أن تحقيقا أوليا للشرطة "خلص إلى أن هناك تهديدات ضد الملك ورئيس الوزراء وشخصيات بارزة وكبار القيادات في قوة الشرطة الماليزية".ويتحدر الرجال الستة والمرأتان من خلفيات متباينة إذ بينهم عاطلون عن العمل ومهنيون متعلمون، وفق الوزير.في مارس/ آذار، اقتحم مهاجم كان يحمل ساطورا يشتبه بأنه على صلة بتنظيم القاعدة مركزا للشرطة في ولاية جوهر وقتل عنصران.وقتل المهاجم الذي قالت الشرطة إنه على صلة بـ"الجماعة الإسلامية" أحد الشرطيين بساطور قبل أن ينتزع مسدسا ويطلق النار على الآخر.واتُّهمت "الجماعة الإسلامية" بتنفيذ سلسلة هجمات دامية بالمتفجرات في المنطقة بما في ذلك تفجير بالي الذي أودى بحياة 202 شخص بينهم 88 أستراليا.وأفاد المفتش العام للشرطة رضار الدين حسين في مارس/ آذار بأن ماليزيا ستعزز الإجراءات الأمنية.